Доцоев Дудар
Место рождения
Дата рождения15.03.1911
Дата смерти01.10.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1911
Отец: Доцоев Каурбек
Мать: Доцоев Ханиффа
Рождение ребёнка
29.06.1955
Сын: Доцоев Валерий
Мать ребёнка: Доцоева Мария
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доцоева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Доцоев Радимхан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доцоев Радимхан
Смерть
01.10.1993