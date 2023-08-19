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Доцоев Дудар

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Место рождения

Ардон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

15.03.1911

Дата смерти

01.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1911

Отец: Доцоев Каурбек

Мать: Доцоев Ханиффа

Ардон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
29.06.1955

Сын: Доцоев Валерий

Мать ребёнка: Доцоева Мария

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доцоева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Доцоев Радимхан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доцоев Радимхан

Смерть
01.10.1993
Ардон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания