Воронцова Ефросиния (Параскева) Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова Ефросиния (Параскева) Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

09.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1886

Дочь: Черненок Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Воронцов Сергей Каллистратов

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Новикова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Воронцов Сергей Каллистратов

Рождение ребёнка
06.02.1891 ст.

Дочь: Яковенко Агафья Сергеевна

Отец ребёнка: Воронцов Сергей Каллистратов

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Воронцов Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Воронцов Сергей Каллистратов

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Воронцова Матрёна Сергеевна

Отец ребёнка: Воронцов Сергей Каллистратов

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Зайцева Ульяна Сергеевна

Отец ребёнка: Воронцов Сергей Каллистратов

Рождение ребёнка
13.09.1905

Сын: Воронцов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Воронцов Сергей Каллистратов

п. Тетюхе
Смерть
09.03.1949
Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
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