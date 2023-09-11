Воронцова Ефросиния (Параскева) Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти09.03.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1886
Дочь: Черненок Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Воронцов Сергей Каллистратов
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Новикова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Воронцов Сергей Каллистратов
Рождение ребёнка
06.02.1891 ст.
Дочь: Яковенко Агафья Сергеевна
Отец ребёнка: Воронцов Сергей Каллистратов
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Воронцов Сергей Каллистратов
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Воронцова Матрёна Сергеевна
Отец ребёнка: Воронцов Сергей Каллистратов
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Зайцева Ульяна Сергеевна
Отец ребёнка: Воронцов Сергей Каллистратов
Рождение ребёнка
13.09.1905
Отец ребёнка: Воронцов Сергей Каллистратов
п. Тетюхе
Смерть
09.03.1949
Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край