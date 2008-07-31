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Громов Федор Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.02.1916

Дата смерти

31.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1916

Отец: Громов-Аммосов Иван Евдокимович

Мать: Аммосова-Громова Евдокия Стефановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.12.1941

Сын: Громов Вячаслав Федорович

Мать ребёнка: Громова Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Громова Евгения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Евгения Николаевна

Смерть
31.07.2008
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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