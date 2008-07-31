Громов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения14.02.1916
Дата смерти31.07.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1916
Рождение ребёнка
19.12.1941
Сын: Громов Вячаслав Федорович
Мать ребёнка: Громова Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Громов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Громова Евгения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.2008
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область