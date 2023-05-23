Соколова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1898

Дочь: Благова Анастасия Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Соколов Ксенофонт Алексеевич

Шама, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Ксенофонт Алексеевич

Смерть
Неизвестно