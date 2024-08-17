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Тимофей

Место рождения

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.06.1850 ст.

Дата смерти

01.08.1850 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1850 ст.

Отец: не указан

Мать: Евдокия Федоровна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умершего крестьянина Феодора Спиридонова у дочери девки незаконнорожденный https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-87F3?i=16&wc=QP27-BLZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C15904623... Показать все
Смерть
01.08.1850 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-87S4?i=60&wc=QP27-BLZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590462361&cc=1931806

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