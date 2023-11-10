(Шиганова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шиганова) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.03.1908

Дата смерти

06.07.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

1881 г.р.

Дети

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1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1908

Отец: Шиганов Григорий

Мать: Ульяна Ефимовна

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шленсков Михаил Иванович

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1932

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Шленсков Михаил Иванович

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шленсков Михаил Иванович

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.05.1940

Сын: Шленсков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Шленсков Михаил Иванович

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шленсков Михаил Иванович

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
06.07.1988
Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
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