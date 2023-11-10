(Шиганова) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1908
Дата смерти06.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1908
Отец: Шиганов Григорий
Мать: Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
22.04.1930
Рождение ребёнка
07.11.1932
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Шленсков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1935
Рождение ребёнка
06.05.1940
Сын: Шленсков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Шленсков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1946
Смерть
06.07.1988