Чебунина (Пернеровская) Антонида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебунина (Пернеровская) Антонида Ивановна

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Место рождения

Заб. край, Петровск-Забайкальский р-он, с. Толбага

Дата рождения

26.09.1929

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чебунин Федор Семенович

Рождение ребёнка
12.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чебунин Федор Семенович

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