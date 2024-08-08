Чебунина (Пернеровская) Антонида Ивановна
Место рожденияЗаб. край, Петровск-Забайкальский р-он, с. Толбага
Дата рождения26.09.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чебунин Федор Семенович