Герасина (Сергеева) Васса (Василиса) Ильинична
Место рождениядер.Максимовка, Пензенская губерния, Россия
Дата рождения20.08.1895
Дата смерти14.01.1978
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1895
Отец: Сергеев Илья Николаевич
Мать: Евдокия Михайловна
дер.Максимовка, Пензенская губерния, Россия
Рождение ребёнка
09.01.1918
Дочь: Ершова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Герасин Степан Иванович
Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.11.1926
Сын: Герасимов Иван Степанович
Отец ребёнка: Герасин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Александр Степанович
Отец ребёнка: Герасин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курашкина Антонина Степановна
Отец ребёнка: Герасин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Герасин Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1978
Причина смерти: инфаркт