Герасина (Сергеева) Васса (Василиса) Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасина (Сергеева) Васса (Василиса) Ильинична

Место рождения

дер.Максимовка, Пензенская губерния, Россия

Дата рождения

20.08.1895

Дата смерти

14.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1895

Отец: Сергеев Илья Николаевич

Мать: Евдокия Михайловна

дер.Максимовка, Пензенская губерния, Россия
Рождение ребёнка
09.01.1918

Дочь: Ершова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Герасин Степан Иванович

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.11.1926

Сын: Герасимов Иван Степанович

Отец ребёнка: Герасин Степан Иванович

Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Александр Степанович

Отец ребёнка: Герасин Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курашкина Антонина Степановна

Отец ребёнка: Герасин Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Герасин Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасин Степан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
14.01.1978
Причина смерти: инфаркт
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