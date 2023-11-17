Жукова Мария Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Филиппович
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК
Смерть
1978