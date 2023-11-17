Жукова Мария Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Мария Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Филиппович

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК
Смерть
1978
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