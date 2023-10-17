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Крылов Анатолий Павлович

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Место рождения

Россия, Саратовская обл, Краснокутский р-он, с.Журавлёвка

Дата рождения

21.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1958

Отец: Крылов Павел Петрович

Мать: Крылова Валентина Михайловна

Россия, Саратовская обл, Краснокутский р-он, с.Журавлёвка
Бракосочетание
25.08.1979

Жена: Крылова Лилия Владимировна

Россия, Саратовская обл, г.Красный Кут
Рождение ребёнка
02.02.1980

Дочь: Скороходова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Крылова Лилия Владимировна

Россия, Саратовская обл, Краснокутский р-он, с.Журавлёвка
Рождение ребёнка
26.02.1985

Сын: Крылов Пётр Анатольевич

Мать ребёнка: Крылова Лилия Владимировна

Россия, Саратовская обл, г.Аркадак
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