Крылов Анатолий Павлович
Место рожденияРоссия, Саратовская обл, Краснокутский р-он, с.Журавлёвка
Дата рождения21.06.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1958
Россия, Саратовская обл, Краснокутский р-он, с.Журавлёвка
Бракосочетание
25.08.1979
Россия, Саратовская обл, г.Красный Кут
Рождение ребёнка
02.02.1980
Дочь: Скороходова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Крылова Лилия Владимировна
Россия, Саратовская обл, Краснокутский р-он, с.Журавлёвка
Рождение ребёнка
26.02.1985
Мать ребёнка: Крылова Лилия Владимировна
Россия, Саратовская обл, г.Аркадак