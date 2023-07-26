Багаутдинова Махурса
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1957
Дочь: Галиева Танзиля Магасумьяновна
Отец ребёнка: Багаутдинов Магасумьян
Рождение ребёнка
04.11.1959
Сын: Багаутдинов Ильгиз Магасумьянович
Отец ребёнка: Багаутдинов Магасумьян
Бракосочетание
Неизвестно