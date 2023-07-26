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Багаутдинова Махурса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1929

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1957

Дочь: Галиева Танзиля Магасумьяновна

Отец ребёнка: Багаутдинов Магасумьян

Рождение ребёнка
04.11.1959

Сын: Багаутдинов Ильгиз Магасумьянович

Отец ребёнка: Багаутдинов Магасумьян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаутдинов Магасумьян