Есакова Пелагея Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Есаков Арсентий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Есаков Арсентий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Есаков Арсентий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Евдокия Арсентьевна
Отец ребёнка: Есаков Арсентий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Есаков Арсентий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Есаков Алексей Арсентьевич
Отец ребёнка: Есаков Арсентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно