Есакова Пелагея Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Пелагея Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Есаков Павел Арсентьевич

Отец ребёнка: Есаков Арсентий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Есаков Павел Арсентьевич

Отец ребёнка: Есаков Арсентий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Есаков Яков Арсентьевич

Отец ребёнка: Есаков Арсентий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Евдокия Арсентьевна

Отец ребёнка: Есаков Арсентий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Есаков Семён Арсентьевич

Отец ребёнка: Есаков Арсентий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Есаков Алексей Арсентьевич

Отец ребёнка: Есаков Арсентий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Арсентий Иванович

Смерть
Неизвестно
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