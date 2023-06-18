Смагина (Потапова) Прасковья Петровна
Место рожденияСело Ранино Тамбовской области Козловского уезда
Дата рождения1911
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Потапов Петр Иванович
Село Ранино Тамбовской области Козловского уезда
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Афонина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Смагин Михаил Степанович
Село Ранино Тамбовской области Козловского уезда
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Смагина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Смагин Михаил Степанович
Село Ранино Тамбовской области
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Смагина Галина Михайловна
Отец ребёнка: Смагин Михаил Степанович
Село Ранино Тамбовской области
Бракосочетание
Неизвестно
Город Электросталь
Смерть
2004