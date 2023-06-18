Смагина (Потапова) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смагина (Потапова) Прасковья Петровна

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Место рождения

Село Ранино Тамбовской области Козловского уезда

Дата рождения

1911

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Потапов Петр Иванович

Мать: Потапова Параскева Павловна

Село Ранино Тамбовской области Козловского уезда
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Афонина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Смагин Михаил Степанович

Село Ранино Тамбовской области Козловского уезда
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Смагина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Смагин Михаил Степанович

Село Ранино Тамбовской области
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Смагина Галина Михайловна

Отец ребёнка: Смагин Михаил Степанович

Село Ранино Тамбовской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смагин Михаил Степанович

Город Электросталь
Смерть
2004