Шапошников Борис Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.10.1882
Дата смерти26.03.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1882
Место жительства
По 1899
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1900 по 1901
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1901 по 1903
Место жительства
С 1903 по 1907
г. Ташкент, Ташкентский уезд Сырдарьинской области
Место жительства
С 1907 по 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1917
Туркестанский край
Место жительства
С 1937 по 1945
Смерть
26.03.1945