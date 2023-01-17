Шапошников Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапошников Борис Михайлович

Шапошников Борис Михайлович

avatar

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

02.10.1882

Дата смерти

26.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Место жительства
С 1882
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Место жительства
По 1899
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1900 по 1901
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1901 по 1903
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1903 по 1907
г. Ташкент, Ташкентский уезд Сырдарьинской области
Место жительства
С 1907 по 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1917
Туркестанский край
Место жительства
С 1937 по 1945
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.03.1945
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close