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Газеев Феопемпт Никаноров

Место рождения

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Газеев Никанор Гурьянов

Мать: Татьяна Федосеева

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Феопемтова

Мать ребёнка: Мария Ерофеева

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евдокия Феопемтова

Мать ребёнка: Мария Ерофеева

Рождение ребёнка
28.01.1861

Сын: Павел Феопемптов

Мать ребёнка: Мария Ерофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ерофеева

Смерть
Неизвестно