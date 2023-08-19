Газеев Феопемпт Никаноров
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Газеев Никанор Гурьянов
Мать: Татьяна Федосеева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Феопемтова
Мать ребёнка: Мария Ерофеева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евдокия Феопемтова
Мать ребёнка: Мария Ерофеева
Рождение ребёнка
28.01.1861
Сын: Павел Феопемптов
Мать ребёнка: Мария Ерофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ерофеева
Смерть
Неизвестно