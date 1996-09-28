Щербаков Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1912
Дата смерти28.09.1996
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1912
Отец: Щербаков Григорий
Призыв на военную службу
18.08.1941
МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ / ШОФЁР 2-Й РОТЫ 83-ГО АРМЕЙСКОГО РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА 5-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ АРМИИ В РККА с 18 августа 1941 года, призван Красноармейским РВК Красн... Показать все
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Щербакова Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Шербакова Надежда Петровна
Бракосочетание
До 1949
Рождение ребёнка
1951
Сын: Щербаков Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Шербакова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
22.08.1959
Сын: Щербаков Валерий Андреевич
Мать ребёнка: Шербакова Надежда Петровна
Образование
Неизвестно
5 классов школы
Работа или профессия
Неизвестно
токарь
Смерть
28.09.1996