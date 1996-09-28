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Щербаков Андрей Григорьевич

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Место рождения

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.10.1912

Дата смерти

28.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

JM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1912

Отец: Щербаков Григорий

Мать: Щербакова Мария Даниловна

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Призыв на военную службу
18.08.1941
МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ / ШОФЁР 2-Й РОТЫ 83-ГО АРМЕЙСКОГО РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА 5-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ АРМИИ В РККА с 18 августа 1941 года, призван Красноармейским РВК Красн... Показать все
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Щербакова Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Шербакова Надежда Петровна

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1949

Жена: Шербакова Надежда Петровна

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1951

Сын: Щербаков Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Шербакова Надежда Петровна

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.08.1959

Сын: Щербаков Валерий Андреевич

Мать ребёнка: Шербакова Надежда Петровна

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Образование
Неизвестно
5 классов школы
Работа или профессия
Неизвестно
токарь
Смерть
28.09.1996
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