Дмитриева (Дмитриева) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
До 1793
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич
Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно