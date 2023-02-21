Дмитриева (Дмитриева) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Дмитриева) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Дмитриев Никита Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
До 1793

Сын: Дмитриев Павел Иванов

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Дмитриевич

Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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