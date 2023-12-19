Дуркина Серафима Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дуркин Яков Михеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Дуркин Яков Михеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Дуркин Яков Михеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дуркин Яков Михеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дуркин Яков Михеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуркин Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Дуркин Яков Михеевич
Смерть
Неизвестно
Пылемец, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ