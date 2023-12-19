Дуркина Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуркина Серафима Ивановна

Место рождения

Абрамовка, Устьцилемский район, Автономная область Коми

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Абрамовка, Устьцилемский район, Автономная область Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Дуркин Яков Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Дуркин Яков Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Дуркин Яков Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Дуркин Яков Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Дуркин Яков Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Дуркин Яков Михеевич

Смерть
Неизвестно
Пылемец, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

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