Старишка (Величко) Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Величко Павел Иоаннов
Мать: Величко Наталия Иванова
Бракосочетание
05.02.1850
Муж: Старишка Спиридон
Петровка-Роменская, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.01.1851
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Старишка Спиридон
Рождение ребёнка
1856
Сын: Старишка Иван (Спиридонович)
Отец ребёнка: Старишка Спиридон
Смерть
Неизвестно