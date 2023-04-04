Старишка (Величко) Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старишка (Величко) Мария Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Величко Павел Иоаннов

Мать: Величко Наталия Иванова

Бракосочетание
05.02.1850

Муж: Старишка Спиридон

Петровка-Роменская, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.01.1851

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Старишка Спиридон

Рождение ребёнка
1856

Сын: Старишка Иван (Спиридонович)

Отец ребёнка: Старишка Спиридон

Смерть
Неизвестно
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