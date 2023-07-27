Бутенко Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1980
Отец: Бутенко Александр Николаевич
Мать: Бутенко Татьяна
Рождение ребёнка
12.03.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана