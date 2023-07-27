Бутенко Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенко Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1980

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1980

Отец: Бутенко Александр Николаевич

Мать: Бутенко Татьяна

Рождение ребёнка
12.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана