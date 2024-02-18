Халифаев Камол
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чалолов Халифа
Мать: Рахиенгул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халифаева Кенчамо
Мать ребёнка: Исупова Латофатмо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халифаев Шамсулло
Мать ребёнка: Исупова Латофатмо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халифаев Саъдулло
Мать ребёнка: Исупова Латофатмо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халифаев Шайдулло
Мать ребёнка: Исупова Латофатмо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халифаева Бунафша
Мать ребёнка: Исупова Латофатмо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халифаев Бобохон
Мать ребёнка: Исупова Латофатмо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халифаев Чурахон
Мать ребёнка: Исупова Латофатмо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халифаев Амирхон
Мать ребёнка: Исупова Латофатмо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халифаева Балхумор
Мать ребёнка: Исупова Латофатмо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халифаев Салим
Мать ребёнка: Исупова Латофатмо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халифаева Зулхумор
Мать ребёнка: Исупова Латофатмо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халифаева Давлатби
Мать ребёнка: Исупова Латофатмо