Халифаев Камол — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халифаев Камол

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ан
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чалолов Халифа

Мать: Рахиенгул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халифаева Кенчамо

Мать ребёнка: Исупова Латофатмо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халифаев Шамсулло

Мать ребёнка: Исупова Латофатмо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халифаев Саъдулло

Мать ребёнка: Исупова Латофатмо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халифаев Шайдулло

Мать ребёнка: Исупова Латофатмо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халифаева Бунафша

Мать ребёнка: Исупова Латофатмо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халифаев Бобохон

Мать ребёнка: Исупова Латофатмо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халифаев Чурахон

Мать ребёнка: Исупова Латофатмо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халифаев Амирхон

Мать ребёнка: Исупова Латофатмо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халифаева Балхумор

Мать ребёнка: Исупова Латофатмо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халифаев Салим

Мать ребёнка: Исупова Латофатмо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халифаева Зулхумор

Мать ребёнка: Исупова Латофатмо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халифаева Давлатби

Мать ребёнка: Исупова Латофатмо

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