Шахов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шахова) Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Шахова (Гаврилова) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шахова (Гаврилова) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шахова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Шахова (Гаврилова) Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно