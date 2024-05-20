Шахов Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шахов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шахова) Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Шахова (Гаврилова) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Шахова (Гаврилова) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шахова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Шахова (Гаврилова) Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахова (Гаврилова) Нина Николаевна

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