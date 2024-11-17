Баженов Василий Никонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Рождение
Около 1858 ст.
Отец: Баженов Никон Ефремов
Мать: Баженова Мария Максимова
ГАЗК 282-1-1790 стр 27 ему 4 года
Бракосочетание
20.02.1880 ст.
Жена: не указана
МК Еланской церкви 1880г 282-1-2523 стр 42 Она: Мухорекинского? селения инородческая дочь, 20 лет
Бракосочетание
20.02.1880 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
02.07.1881 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно