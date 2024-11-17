Баженов Василий Никонов Около 1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Баженов Василий Никонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.

Отец: Баженов Никон Ефремов

Мать: Баженова Мария Максимова

ГАЗК 282-1-1790 стр 27 ему 4 года
Бракосочетание
20.02.1880 ст.

Жена: не указана

МК Еланской церкви 1880г 282-1-2523 стр 42 Она: Мухорекинского? селения инородческая дочь, 20 лет
Бракосочетание
20.02.1880 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
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Рождение ребёнка
02.07.1881 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
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Смерть
Неизвестно

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