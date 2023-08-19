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Анна Васильевна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
15.08.1907 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 15.08.1907 Чермы Анна Георгиевна Чермы отец крестьянин Георгий Васильевич мать жена Мария Никитична крестьянин Онисим Филиппович крестьянская дочь Анна Васильевна ЦГИА СПб.... Показать все
Смерть
Неизвестно