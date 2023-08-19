Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
15.08.1907 ст.
Ильинская церковь, Черма 15.08.1907 Чермы Анна Георгиевна Чермы отец крестьянин Георгий Васильевич мать жена Мария Никитична крестьянин Онисим Филиппович крестьянская дочь Анна Васильевна ЦГИА СПб.... Показать все
Смерть
Неизвестно