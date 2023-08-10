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Иванов Николай Владимирович
Иванов Николай Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.10.?
Пол
Мужской
Отец
Иванов Владимир Сергеевич
1930 г.р.
Мать
Иванова (Куделькина) Людмила Николаевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
15.10.?
Отец:
Иванов Владимир Сергеевич
Мать:
Иванова Людмила Николаевна
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