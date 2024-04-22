Китаев Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.02.1855
Дата смерти1920
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1855
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Веселкина Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Берх Наталия Александровна
Рождение ребёнка
01.06.1884
Сын: Китаев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Берх Наталия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920
В.Н.Китаев был похоронен на Русском кладбище в Нагасаки. Могила № 257 сохранилась до наших дней, ее фото есть на сайте российского консульства в Нагасаки.