Китаев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаев Владимир Николаевич

Место рождения

Клишино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.02.1855

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1855

Отец: Китаев Николай Федорович

Мать: Китаева Александра Ефимовна

Клишино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Веселкина Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Берх Наталия Александровна

Рождение ребёнка
01.06.1884

Сын: Китаев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Берх Наталия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берх Наталия Александровна

Смерть
1920
В.Н.Китаев был похоронен на Русском кладбище в Нагасаки. Могила № 257 сохранилась до наших дней, ее фото есть на сайте российского консульства в Нагасаки.
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