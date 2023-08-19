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Барьяхтар Захар Филиппович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Барьяхтар Филипп Федорович

Мать: Барьяхтар Василиса Ильинична

Бракосочетание
19.10.1887

Жена: Барьяхтар Прасковья Васильевна

Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-74,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
11.01.1888

Дочь: Сарра Захаровна

Мать ребёнка: Барьяхтар Прасковья Васильевна

Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-91,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Гутова Елена Захаровна

Мать ребёнка: Барьяхтар Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
02.01.1900

Сын: Барьяхтар Филипп Захарович

Мать ребёнка: Барьяхтар Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Барьяхтар Федор Захарович

Мать ребёнка: Барьяхтар Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
20.10.1906

Дочь: Мария Захаровна

Мать ребёнка: Барьяхтар Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно