Суевалова (Глушкова) Евдокия Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суевалова (Глушкова) Евдокия Капитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.03.1944

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Некрасова Маша

Отец ребёнка: Суевалов Фаддей Гурьянович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Лыхина Марья

Отец ребёнка: Суевалов Фаддей Гурьянович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Суевалов Фаддей Гурьянович

Рождение ребёнка
08.09.1895

Дочь: Мочалова Наталья Фаддеевна

Отец ребёнка: Суевалов Фаддей Гурьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суевалов Фаддей Гурьянович

Смерть
25.03.1944
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