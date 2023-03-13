Суевалова (Глушкова) Евдокия Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.03.1944
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Некрасова Маша
Отец ребёнка: Суевалов Фаддей Гурьянович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Лыхина Марья
Отец ребёнка: Суевалов Фаддей Гурьянович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Суевалов Фаддей Гурьянович
Рождение ребёнка
08.09.1895
Дочь: Мочалова Наталья Фаддеевна
Отец ребёнка: Суевалов Фаддей Гурьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суевалов Фаддей Гурьянович
Смерть
25.03.1944