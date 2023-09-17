Колякова (Хорошавина) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колякова (Хорошавина) Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1936

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1936

Отец: Хорошавин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1956

Сын: Коляков Михаил Василиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.06.1959

Дочь: Колякова Ольга Василиевна

Отец ребёнка: Коляков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
18.05.1966

Дочь: Колякова Галина Василиевна

Отец ребёнка: не указан

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