Колякова (Хорошавина) Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1936
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1936
Отец: Хорошавин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1956
Сын: Коляков Михаил Василиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.06.1959
Дочь: Колякова Ольга Василиевна
Отец ребёнка: Коляков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
18.05.1966
Дочь: Колякова Галина Василиевна
Отец ребёнка: не указан