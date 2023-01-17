Корытов Петр
Место рождения
Дата рождения21.06.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1908
Рождение ребёнка
30.01.1931
Сын: Корытов Борис
Мать ребёнка: Корытова Мария Владимировна
Рождение ребёнка
05.02.1933
Сын: Корытов Владимир
Мать ребёнка: Корытова Мария Владимировна
Рождение ребёнка
04.11.1937
Сын: Корытов Юрий
Мать ребёнка: Корытова Мария Владимировна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: сыпной тиф