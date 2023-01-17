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Корытов Петр

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

21.06.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1908

Отец: Корытов Алексей Илларионов

Мать: Корытова Евдокия Никитина

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.01.1931

Сын: Корытов Борис

Мать ребёнка: Корытова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
05.02.1933

Сын: Корытов Владимир

Мать ребёнка: Корытова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
04.11.1937

Сын: Корытов Юрий

Мать ребёнка: Корытова Мария Владимировна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: сыпной тиф
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