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Масленников Алексей Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1890

Жена: Масленникова Наталья Павловна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: Ниуцлин и Василий Климушкин По невесте: Савкин и Иван Климушкин (отчество совершенно непоняоное)
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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