Масленников Алексей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: Ниуцлин и Василий Климушкин По невесте: Савкин и Иван Климушкин (отчество совершенно непоняоное)
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно