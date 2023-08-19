Ефимов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Михаил

Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

Около 08.05.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.05.1940

Отец: Ефимов Иван

Мать: не указана

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
20.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно