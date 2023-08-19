Ефимов Михаил
Место рождения
Дата рожденияОколо 08.05.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.05.1940
Отец: Ефимов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно