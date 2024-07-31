Шпилева Евхросинья Васильевна
Место рожденияд. Долженкова, Курского уезда
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шпилев Андрей
Рождение ребёнка
1779
Сын: Шпилев Александр
Отец ребёнка: Шпилев Андрей
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шпилев Игнат
Отец ребёнка: Шпилев Андрей
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Шпилева) Елена
Отец ребёнка: Шпилев Андрей
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Шпилев Максим
Отец ребёнка: Шпилев Андрей
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шпилев Матвей
Отец ребёнка: Шпилев Андрей
Смерть
Неизвестно