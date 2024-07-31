Шпилева Евхросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева Евхросинья Васильевна

Место рождения

д. Долженкова, Курского уезда

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпилев Андрей

Рождение ребёнка
1779

Сын: Шпилев Александр

Отец ребёнка: Шпилев Андрей

Рождение ребёнка
1784

Сын: Шпилев Игнат

Отец ребёнка: Шпилев Андрей

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Шпилева) Елена

Отец ребёнка: Шпилев Андрей

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Шпилев Максим

Отец ребёнка: Шпилев Андрей

Рождение ребёнка
1792

Сын: Шпилев Матвей

Отец ребёнка: Шпилев Андрей

Смерть
Неизвестно

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