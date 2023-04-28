Новоселова Елена Федосеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Гликерия Васильева
Отец ребёнка: Новоселов Василий Никитин
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Новоселов Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Новоселов Василий Никитин
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Новоселов Константин Васильев
Отец ребёнка: Новоселов Василий Никитин
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762