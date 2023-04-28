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Новоселова Елена Федосеева

Место рождения

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Гликерия Васильева

Отец ребёнка: Новоселов Василий Никитин

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Новоселов Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Новоселов Василий Никитин

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Новоселов Константин Васильев

Отец ребёнка: Новоселов Василий Никитин

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Василий Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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