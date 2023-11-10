Вьялкина Агриппина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Агриппина Федоровна

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.12.1910

Сын: Вьялкин Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.06.1912

Сын: Вьялкин Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.08.1928

Сын: Вьялкин Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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