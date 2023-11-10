Вьялкина Агриппина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1910
Сын: Вьялкин Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
30.06.1912
Сын: Вьялкин Вениамин Васильевич
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
24.08.1928
Сын: Вьялкин Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно