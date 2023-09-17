Насонов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.?.1914

Дочь: Репеченко Нина Ивановна

Мать ребёнка: Насонова Евдокия Васильевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
19.?.1925

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Насонова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Насонова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Насонова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Насонова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насомов Петр

Мать ребёнка: Насонова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насонова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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