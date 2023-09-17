Насонов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.?.1914
Дочь: Репеченко Нина Ивановна
Мать ребёнка: Насонова Евдокия Васильевна
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
19.?.1925
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Насонова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Насонова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Насонова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Насонова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насомов Петр
Мать ребёнка: Насонова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно