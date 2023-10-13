Гурова Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1984
Отец: Терешонок Алексей
Мать: Гурова Любовь Захаровна
Рождение ребёнка
05.02.2011
Дочь: Гурова Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.03.2014
Дочь: Шмыкова Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Виктор Шмыков Геннадиевич
Бракосочетание
06.06.2015
Днепр, Дніпропетровська область