Гурова Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова Людмила Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ШВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1984

Отец: Терешонок Алексей

Мать: Гурова Любовь Захаровна

Рождение ребёнка
05.02.2011

Дочь: Гурова Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.03.2014

Дочь: Шмыкова Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Виктор Шмыков Геннадиевич

Бракосочетание
06.06.2015

Муж: Виктор Шмыков Геннадиевич

Днепр, Дніпропетровська область
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