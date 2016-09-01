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Сотников Арсений Романович
Сотников Арсений Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.2016
Пол
Мужской
Отец
Сотников Роман Валерьевич
1978 г.р.
Мать
Сотникова Виктория Владимировна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2016
Отец:
Сотников Роман Валерьевич
Мать:
Сотникова Виктория Владимировна
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