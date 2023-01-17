Талдыкин Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения05.07.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1889 ст.
Рождение ребёнка
07.02.1912 ст.
Дочь: Талдыкина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Талдыкина Серафима Емельяновна
Рождение ребёнка
31.05.1913 ст.
Мать ребёнка: Талдыкина Серафима Емельяновна
Рождение ребёнка
16.06.1916 ст.
Сын: Талдыкин Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Талдыкина Серафима Емельяновна
Рождение ребёнка
26.09.1918
Дочь: Талдыкина Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Талдыкина Серафима Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно