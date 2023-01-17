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Талдыкин Алексей Павлович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.07.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1889 ст.

Отец: Талдыкин Павел Андреевич

Мать: Талдыкина Степанида Назаровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.02.1912 ст.

Дочь: Талдыкина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Талдыкина Серафима Емельяновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.05.1913 ст.

Сын: Талдыкин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Талдыкина Серафима Емельяновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.06.1916 ст.

Сын: Талдыкин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Талдыкина Серафима Емельяновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.09.1918

Дочь: Талдыкина Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Талдыкина Серафима Емельяновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Серафима Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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