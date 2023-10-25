Юрьева Лукерья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Астафьева Домна Игнатовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1747
Сын: Денис Игнатович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Карташова Анна Игнатовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно