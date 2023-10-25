Юрьева Лукерья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева Лукерья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Астафьева Домна Игнатовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1747

Сын: Денис Игнатович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Карташова Анна Игнатовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Игнат Михайлович

Смерть
Неизвестно
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