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Гвоздиков Данила Алексеевич
Гвоздиков Данила Алексеевич
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Древо
Место рождения
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
Дата рождения
23.05.2017
Пол
Мужской
Отец
Гвоздиков Алексей Юрьевич
1988 г.р.
Мать
Гвоздикова (Симкина) Мария Николаевна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2017
Отец:
Гвоздиков Алексей Юрьевич
Мать:
Гвоздикова Мария Николаевна
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
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