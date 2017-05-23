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Гвоздиков Данила Алексеевич

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

23.05.2017

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2017

Отец: Гвоздиков Алексей Юрьевич

Мать: Гвоздикова Мария Николаевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
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