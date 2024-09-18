Ракотянская (Рехтина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракотянская (Рехтина) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

08.11.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракотянский Николай

Рождение ребёнка
01.10.1949

Сын: Ракотянский Леонид

Отец ребёнка: Ракотянский Николай

Рождение ребёнка
07.05.1953

Дочь: Давыдова (Ракотянская) Наталья

Отец ребёнка: Ракотянский Николай

Смерть
08.11.1955

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