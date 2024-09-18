Ракотянская (Рехтина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти08.11.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракотянский Николай
Рождение ребёнка
01.10.1949
Сын: Ракотянский Леонид
Отец ребёнка: Ракотянский Николай
Рождение ребёнка
07.05.1953
Дочь: Давыдова (Ракотянская) Наталья
Отец ребёнка: Ракотянский Николай
Смерть
08.11.1955