Маслова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслова Анна

Маслова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Петр

Отец ребёнка: Маслов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов ?

Отец ребёнка: Маслов Павел

Рождение ребёнка
1927

Сын: Маслов Николай

Отец ребёнка: Маслов Павел

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.