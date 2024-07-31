Маслова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Петр
Отец ребёнка: Маслов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов ?
Отец ребёнка: Маслов Павел
Рождение ребёнка
1927
Сын: Маслов Николай
Отец ребёнка: Маслов Павел
Смерть
Неизвестно