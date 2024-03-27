Оска Темякова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оска Темякова

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1661

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1701

Сын: Абдрезячка Юсупкан

Отец ребёнка: Юсуп Илмурзин

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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