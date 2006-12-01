Епифанцев Аркадий Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпифанцев Аркадий Иннокентьевич

Епифанцев Аркадий Иннокентьевич

Место рождения

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

04.01.1935

Дата смерти

?.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1935

Отец: Епифанцев Иннокентий Михайлович

Мать: Епифанцева Мария Иосифовна

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
?.10.1961

Жена: Епифанцева Нина Константиновна

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.09.1962

Сын: Епифанцев Юрий Аркадьевич

Мать ребёнка: Епифанцева Нина Константиновна

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.11.1964

Дочь: Патрышева Екатерина Аркадьевна

Мать ребёнка: Епифанцева Нина Константиновна

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
?.12.2006
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close