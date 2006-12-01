Епифанцев Аркадий Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1935
Дата смерти?.12.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1935
Бракосочетание
?.10.1961
Рождение ребёнка
11.09.1962
Сын: Епифанцев Юрий Аркадьевич
Мать ребёнка: Епифанцева Нина Константиновна
Рождение ребёнка
04.11.1964
Дочь: Патрышева Екатерина Аркадьевна
Мать ребёнка: Епифанцева Нина Константиновна
Смерть
?.12.2006
Владивосток, Владивостокский, Приморский край