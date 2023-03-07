Тананин Демид Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Тананин Потап Григорьев
Мать: Тананина Парасковья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сосновская, Сторожевский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717