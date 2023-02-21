Буханевич Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1930
Сын: Буханевич Григорий Иванович
Отец ребёнка: Буханевич Иван Семенович
Ольгино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно