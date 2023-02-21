Буханевич Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буханевич Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1930

Сын: Буханевич Григорий Иванович

Отец ребёнка: Буханевич Иван Семенович

Ольгино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буханевич Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
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