Малыгин Мелетий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1868 ст.
Сын: Малыгин Киприян Мелетьевич
Мать ребёнка: не указана
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Васса Федотовна
Смерть
Неизвестно