Малыгин Мелетий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгин Мелетий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1868 ст.

Сын: Малыгин Киприян Мелетьевич

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Васса Федотовна

Смерть
Неизвестно
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