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Женский

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1653

Сын: Дедов Игнат Еремеев

Отец ребёнка: Дедов Еремей Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Дедов Данила Еремеев

Отец ребёнка: Дедов Еремей Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
До 1677

Сын: Дедов Никон Еремеев

Отец ребёнка: Дедов Еремей Иванов

Рождение ребёнка
До 1677

Сын: Дедов Павел Еремеев

Отец ребёнка: Дедов Еремей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Дедов Степан Еремеев

Отец ребёнка: Дедов Еремей Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область