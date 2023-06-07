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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1653
Сын: Дедов Игнат Еремеев
Отец ребёнка: Дедов Еремей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Дедов Данила Еремеев
Отец ребёнка: Дедов Еремей Иванов
Рождение ребёнка
До 1677
Сын: Дедов Никон Еремеев
Отец ребёнка: Дедов Еремей Иванов
Рождение ребёнка
До 1677
Сын: Дедов Павел Еремеев
Отец ребёнка: Дедов Еремей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Дедов Степан Еремеев
Отец ребёнка: Дедов Еремей Иванов