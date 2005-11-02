Офицеров Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1935
Дата смерти02.11.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1959
Сын: Офицеров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Офицерова Мария Ивановна
Дубровка, Дубровский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
03.07.1960
Дочь: Нерезова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Офицерова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1963
Сын: Офицеров Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Офицерова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1967
Дочь: Карпушкина Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Офицерова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1971
Дочь: Сахоненко Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Офицерова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Офицерова Мария Ивановна
Смерть
02.11.2005