Офицеров Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОфицеров Василий Петрович

Офицеров Василий Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1935

Дата смерти

02.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1959

Сын: Офицеров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Офицерова Мария Ивановна

Дубровка, Дубровский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
03.07.1960

Дочь: Нерезова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Офицерова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.12.1963

Сын: Офицеров Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Офицерова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1967

Дочь: Карпушкина Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Офицерова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1971

Дочь: Сахоненко Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Офицерова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Офицерова Мария Ивановна

Смерть
02.11.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close